Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на приеме по случаю Дня независимости США Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на приеме по случаю Дня независимости США

МИД: ответственность за возможное обострение между РФ и Украиной будет на Киеве

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник, 13 апреля, заявил, что ответственность за возможное обострение между Россией и Украиной будет лежать полностью на Киеве и его кураторах на Западе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия сделает все возможное, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность россиян, где бы они не находились.

По словам дипломата, США и НАТО подогревают милитаристский дух Украины, занимаются провокационными действиями в отношении России, в том числе в непосредственной близости от ее границ.

Ранее Рябков назвал неприемлемым заявления Вашингтона о том, что Россия якобы должна будет заплатить цену из-за ситуации в Донбассе.

В конце марта американские СМИ сообщили, что РФ якобы стягивает войска к границе с Украиной. Подобные заявления делали и в Киеве. В Москве пояснили, что аналогичные публикации помогут переложить вину на Россию в случае обострения внутреннего конфликта на Украине, и неоднократно подчеркивали, что российская сторона никогда не влияла и не влияет на происходящее на юго-востоке украинского государства.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.