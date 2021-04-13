МИД Украины: Киев не планирует никаких наступательных действий в Донбассе

Украина не хочет воевать и не готовит никаких наступательных действий в Донбассе. Об этом во вторник, 13 апреля, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

Кулеба подчеркнул, что Украина рассчитывает решить ситуацию в Донбассе дипломатическим путем, но не будет терять бдительности в случае, если «начнется виток насилия».

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что вооруженные силы Украины четыре раза за прошедшие сутки, 12 апреля, нарушили режим прекращения огня. В результате инцидента погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Накануне в министерстве иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что опасаются провокаций со стороны представителей Киева на заседаниях контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп, запланированных на 13 и 14 апреля.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.