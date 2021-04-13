Путин и президент Филиппин переговорили по телефону

Президент России Владимир Путин и лидер Филиппин Родриго Дутерте в ходе телефонного разговора поздравили друг друга с 45-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе филиппинской стороны.

Главы двух государств обсудили актуальные темы российско-филиппинской повестки дня, взаимодействие в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях.

Кроме того, Путин и Дутерте договорились о налаживании сотрудничества по линии профильных ведомств, в том числе по вопросам поставок российской вакцины «Спутник V» на Филиппины.

В марте сообщалось, что Филиппины одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. Таким образом, российский препарат стал четвертой вакциной, получившей разрешение на экстренное использование в чрезвычайных ситуациях в республике.