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Новости политики

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Путин удивлен, что родительские комитеты не допускаются до проверок питания

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Президент РФ Владимир Путин во время посещения координационного центра правительства выразил удивление, что родительским комитетам не позволяют проверять качество питания в школах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Но то, что работает, не всегда соответствует предъявляемым требованиям. Есть элементарные вещи. Почему-то родительские комитеты очень часто не допускаются до проверок качества питания. Совершенно не понимаю, почему», — сказал Путин.

Президент считает, что такие проверки можно организовать.

«И точно совершенно родительские комитеты в школах могут взять под контроль качество питания и организацию этой работы», — добавил Путин.

Ранее в Смоленской области завели уголовное дело после отравления 16 школьников. Все отравившиеся с признаками кишечной инфекции — ученики Верхнеднепровской школы №2.

До этого в Красноярске возбудили уголовное дело по факту халатности после массового отравления школьников. Отмечалось, что в городе выявили 131 случай заболевания иерсиниозом среди учеников 25 школ.

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