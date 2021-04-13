Байден предложил Путину встречу в третьей стране

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил ему провести встречу. Об этом сообщает Белый дом.

Американский лидер предложил провести встречу на высшем уровне в третьей стране. Кроме того, по информации Белого дома, он подтвердил цель США в построении стабильных и предсказуемых отношений с РФ.

«Президент Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией», — указано в сообщении по итогу разговора.

Ранее в Кремле заявили, что Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США, несмотря на резкие высказывания и враждебные проявления из Вашингтона.

Очередной виток напряженности в отношениях между Россией и США начался после того, как президент США Джо Байден в одном из интервью заявил, что его российский коллега Владимир Путин ответит за вмешательства в американские выборы, которые якобы совершала Москва. Также Байден высказал оскорбления лично в адрес главы РФ.