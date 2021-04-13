Белый дом оценил сроки проведения саммита Путина и Байдена

Личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться летом, считает американская сторона. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

По ее словам, саммит должен состояться в предстоящие месяцы.

«В предстоящие месяцы — это и будет лето», — отметила представитель Белого дома.

Псаки также подчеркнула, что подготовка к встрече находится в ранней станции, говорить о месте проведения встречи на данный момент преждевременно.

12 апреля президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели телефонный разговор. Главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе стремление стран продолжить диалог о стратегической стабильности.

В ходе переговоров Байден предложил российскому коллеге провести встречу в нейтральной стране.