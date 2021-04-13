Трамп недоволен решением приостановить использование вакцины J&J

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал решение американских регуляторов FDA и CDC приостановить использование вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Администрация Байдена ужасно подвела людей по всему миру, позволив FDA и CDC устроить «паузу» в использовании вакцины Johnson & Johnson от COVID-19», — заявил Трамп.

По его словам, вакцина Johnson & Johnson показала исключительные результаты, «но теперь ее репутация все время будет сталкиваться с вызовами».

«Люди, которым уже сделали эту вакцину, будут разгневаны. Возможно, это все было сделано ради политики, либо же из-за любви FDA к Pfizer», — заявил Трамп.

Ранее американская компания Johnson & Johnson отложила использование своей вакцины в Европе на фоне расследования случаев образования тромбов у привившихся пациентов.

До этого американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендовало приостановить использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson в США.

Сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств начало расследование случаев образования тромбов после применения этой вакцины.