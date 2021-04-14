В Белом доме подтвердили участие Байдена в заседании Конгресса 28 апреля

Представитель Белого дома заявил, что американский президент Джо Байден намерен принять участие в заседании Конгресса США. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что мероприятие, в рамках которого политик выступит перед обеими палатами законодательного органа, назначено на 28 апреля.

«Президент принял приглашение выступить 28 апреля на совместном заседании Конгресса», — отметили в Белом доме.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к Байдену с письмом, в котором пригласила принять участие в заседании, выступив на нем с первой речью за период своего президентства.