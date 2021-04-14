Технический директор CNN признался в пропаганде против Трампа

Технический директор американского телеканала CNN Чарли Честер признался в том, что пользовался СМИ для пропаганды против экс-президента США Дональда Трампа. Видео, в котором он говорит об этом, появилось на YouTube-канале проекта Veritas.

По его словам, он стремился продвинуть предвыборную кампанию на тот момент кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Он также рассказал в ролике, что телеканал имеет заранее подготовленную программу по распространению коронавируса нового типа и будущих климатических изменений.

Честер отметил, что в эфире CNN Трамп был показан болезненным, однако сами ведущие и журналисты не в полной мере осознавали, о чем идет речь. Байден, в свою очередь, был показан здоровым, после пробежек.

Ранее Трамп назвал телеканал CNN «фальшивым» и захотел заменить его новым телеканалом.