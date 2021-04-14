МИД России рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» заявила, что российское внешнеполитическое ведомство по мере сил делает свою работу по организации встречи президентов России и США.

«Это компетенция администрации президента, как вы знаете. Мы свою часть работы, безусловно, делаем», — заявила Захарова.

Ранее Джо Байден в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу.

В результате данного разговора лидеры государств обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.

В ходе разговора, Путин рассказал о базирующихся на минском «Комплексе мер» подходах к политическому урегулированию. Также президент США подтвердил приглашение Путина принять участие в Климатическом саммите 23 апреля.