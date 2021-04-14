Посла США в России предупредили об ответе на введение новых санкций

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан провел встречу с помощником президента России Юрием Ушаковым, на которой американскому дипломату объяснили опрометчивость введения новых санкций против России после высказанных ранее заявлений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД РФ.

«Посол США был приглашен к помощнику президента Юрию Ушакову. В ходе беседы было сказано, что в том случае, если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом», — рассказал источник.

Ранее Путин и Байден провели телефонный разговор, в котором американский лидер предложил российскому коллеге провести встречу в нейтральной стране.