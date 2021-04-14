Пашинян выступил за военный союз с РФ

Военный союз с РФ, который был закреплен десятками договоров, считается основой внешней безопасности Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

В среду, 14 апреля, премьер выступал в парламенте республики.

«Как Армения должна обеспечить свою безопасность? Мы должны подчеркнуть, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров», — уточнил Пашинян.

По словам премьер-министра, Армения и Россия обсуждают возможности расширения возможностей 102-й российской военной базы. Помимо того, прорабатывается создание в Сюникской области филиала данной базы.

«Эти обсуждения весьма эффективны. Российские пограничники участвуют в охране госграницы в Сюнике», — обратил внимание премьер.

Военное и военно-техническое сотрудничество между РФ и Арменией основывается на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Его заключили 29 августа 1997 года. Кроме того, важную роль играет Договор о развитии военно-технического сотрудничества от 25 июня 2013 года.

Ранее Пашинян назвал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным очень эффективными.