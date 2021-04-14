Песков раскрыл детали разговора Путина и Байдена

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, каким был тон разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Деловой», — сказал он.

Также он отметил продолжительность разговора.

«Вы сами можете сделать вывод по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам этого разговора, что беседа была достаточно продолжительной по времени», — добавил он.

Песков отметил, что по итогам разговора понятно, что Вашингтон прекрасно может использовать свое влияние на Киев, чтобы произошла деэскалация.

Представитель Кремля также ответил журналистам, что Путин и Байден в ходе разговора не затрагивали тему Алексея Навального.

Накануне Джо Байден в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу.

В результате данного разговора лидеры государств обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство по мере сил делает свою работу по организации встречи президентов России и США.