Путин сделал второй укол вакцины

Президент России Владимир Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса, передает РИА «Новости». Об этом он рассказал на президиуме РГО.

«Прямо сейчас перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом», — сказал Путин.

Глава государства также выразил надежду, что пандемия вскоре отступит, в том числе благодаря вакцинации.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у Путина нет никаких побочных эффектов после первого укола российской вакциной против коронавирусной инфекции.

23 марта российский президент Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса, процедура прошла без камер. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили.

Впоследствии Путин заявил, что в зависимости от результатов вакцинации планирует расширить географию рабочих поездок. Также он сообщил, что все три вакцины от COVID-19, зарегистрированные в России, «эффективные, надежные и безопасные».