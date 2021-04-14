Патрушев: действия США, Украины и ЕС представляют угрозу для Крыма

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Крыму все еще существует угрозы национальной безопасности из-за действий Украины, США и некоторых стран ЕС, сообщает ТАСС.

«На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов», — заявил Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму, которое проходит в среду, 14 апреля, в Севастополе.

Главной причиной Патрушев назвал деструктивные действия США, а также «контролируемых ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины, направленная на дискредитацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии».

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия и США должны в первую очередь вести диалог по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями.