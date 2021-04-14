Чехия предложила провести саммит Россия-США в Праге

Первый вице-премьер Чехии, исполняющий обязанности главы МИД, Ян Гамачек предложил провести саммит Россия-США в Праге. Об этом он написал в Twitter.

«Я отреагировал на сообщение президента Байдена, который предложил провести личную встречу с президентом Путиным на территории третьей страны», — говорится в сообщении.

Гамачек подчеркнул, что уже поручил послам Чехии в Москве и Вашингтоне донести это предложение до руководства стран. Он также напомнил, что в Праге уже проводился саммит президентов России и США Дмитрия Медведева и Барака Обамы.

Накануне Джо Байден в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу.

В результате данного разговора лидеры государств обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство по мере сил делает свою работу по организации встречи президентов России и США. В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что обсуждение сроков встречи Путина и Байдена пока преждевременно.