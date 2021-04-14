Песков назвал место проведения послания Путина Федеральному Собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию пройдет 21 апреля в выставочном зале Манеж. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Послание пройдёт в Манеже», — сказал Песков.

Ранее Песков опроверг информацию, что российский лидер готовит послание парламенту якобы в секретном бункере.

До этого Bloomberg опубликовал информацию, согласно которой подготовка к посланию Путина парламенту настолько засекречена, что ведется в высокотехнологичном подвальном «бункере», расположенном через Москву-реку от здания правительства.

«Напротив Белого дома через реку, это не секретный бункер, а координационный центр правительства, который располагается в конференц-зале. Там бывает большое количество представителей сферы бизнеса, депутатов. Сегодня этот координационный центр. Это комплекс гостиницы «Украина», — пояснил Песков.