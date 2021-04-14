Пашинян объявил, когда уйдет в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что уйдет в отставку в течение последних десяти дней апреля. Об этом пишет ТАСС.

«Я подам в отставку в течение последних 10 дней апреля, согласно договоренности между парламентскими силами и президентом республики», — сказал политик.

Пашинян уточнил, что это необходимо для роспуска парламента и назначения внеочередных выборов. В седьмой день он выдвинет себя на пост премьера, его фракция «Мой шаг» не согласится с его кандидатурой. Это будет сделано дважды, после чего, согласно конституции, парламент будет распущен, а 20 июня состоятся новые выборы.

Ранее Пашинян уже заявлял на фоне грядущих парламентских выборов, что уйдет в отставку. По словам политика, он готов передать власть тому, кого выберет народ Армении. Снимать свою кандидатуру с выборов Пашинян не намерен и подтвердил, что будет вновь искать подтверждения своих полномочий.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».