Байден призвал Россию делать больше для стабильности в Афганистане

Президент США Джо Байден призвал Россию, Китай, Пакистан, Турцию и Индию делать больше для стабильности в Афганистане. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам политика, все эти страны заинтересованы в стабильности в регионе.

«Я пришел к выводу о том, что пора завершить самую долгую войну в нашей истории и настало время американским войскам вернуться домой», — также сказал Байден.

Ранее президенты Афганистана и США Ашраф Гани и Джо Байден провели телефонный разговор и обсудили вывод войск США из страны к сентябрю.

В российском МИДе, в свою очередь, выразили озабоченность возможной эскалацией конфликта в Афганистане из-за того, что США отсрочили вывод войск до осени.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.