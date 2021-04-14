Меркель и Байден обсудили вывод войск из Афганистана

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, во время которых обсудили вывод войск из Афганистана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кабмин ФРГ.

Ранее президенты Афганистана и США Ашраф Гани и Джо Байден провели телефонный разговор и обсудили вывод войск США из страны к сентябрю.

В российском МИДе, в свою очередь, выразили озабоченность возможной эскалацией конфликта в Афганистане из-за того, что США отсрочили вывод войск до осени.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.