Лукашенко рассказал о предложении Алиева восстановить Карабах и «поднять Армению»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее предлагал восстановить Нагорный Карабах и «поднять Армению» в случае, если армянская сторона согласилась бы мирно урегулировать конфликт в Карабахе. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА «Новости».

По его словам, он общался по поводу данного предложения с официальным Ереваном.

Белорусский лидер заявил, что Алиев предлагал заплатить какую-то сумму денег за урегулирование конфликта в Карабахе.

«Я не называю сумму даже, которую вот я сразу готов заплатить. Передай им, чтобы мирно урегулировали этот вопрос», — рассказал Лукашенко о своем разговоре с главой Азербайджана, который прошел ранее.

Он отметил, что бывшее армянское руководство отказалось от такого предложения.

Лукашенко также пообещал, что когда покинет пост президента, «много чего расскажет хорошего» о предложениях Алиева народу и руководителям Армении.

На этой неделе Алиев заявил, что Азербайджан готов подписать мирное соглашение по Нагорному Карабаху.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.