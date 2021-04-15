Совфед: на высылку дипломатов из США Россия ответит зеркально

Член Совета Федерации, первый заместитель главы Комитета по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в случае высылки российских дипломатов из Соединенных Штатов, Россия оставляет за собой право на зеркальные действия, передает «Интерфакс».

«Если речь идет о высылке, я думаю, что ответ будет однозначно такой же, не меньше, а, может быть, даже и больше», — заявил Джабаров.

Сенатор полностью уверен, что ответ России на действие США должен быть равнозначным, а решения такого рода принимается непосредственно политическим руководством страны.

«Быть такого не может, чтобы мы пропустили это мимо», — считает Джабаров.

Ранее стало известно, что США планируют ввести санкции против РФ и выслать дипломатов. В санкционном списке окажутся около десятка россиян, в том числе представители правительства и разведки. Кроме того, по его данным, под санкции попадут порядка 20 юридических лиц.

По словам собеседников агентства, власти США также планируют выслать из страны десять российских официальных лиц и дипломатов.