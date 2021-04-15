CNN: США вышлют российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка

США планируют выслать российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США собираются ввести санкции в отношении России в ответ на приписываемые Москве попытки вмешательства в выборы и кибератаки с помощью SolarWinds. По словам собеседников агентства, американские власти США также планируют выслать из страны десять российских официальных лиц и дипломатов.

По данным американского телеканала, у российских дипломатов будет 30 дней, чтобы покинуть территорию Соединенных Штатов.

В четверг, 15 апреля, член Совета Федерации, первый заместитель главы Комитета по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в случае высылки российских дипломатов из Соединенных Штатов, Россия оставляет за собой право на зеркальные действия.