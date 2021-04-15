Во французском МИДе отрицательно оценили шансы Турции вступить в ЕС

Государственный секретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон считает, что Турция пока не имеет перспектив вступить в Европейский союз, передает французское Radio J.

«Я думаю, надо признать, что это в большей части искусственно. И это сказал президент республики, когда он принимал более двух лет назад в Париже господина Эрдогана <...> Дискуссии не продвигаются. В актуальном контексте мы видим, что нет никаких перспектив такого рода», — заявил Бон в радиоэфире.

Турция с 1963 года находится в ассоциации с ЕС, а с 1987 года является кандидатом на членство в союзе. Тем не менее, переговоры о статусе Турции начались только в 2005 году, однако эти переговоры несколько раз прерывались из-за разногласия сторон.

«Это не значит, что не надо иметь партнерства и вести дискуссии <...> Но полагать, что Европейский союз должен все больше и больше расширяться, это ошибка и безумие, поскольку мы должны консолидировать и улучшать наш союз», — считает Бон.

Официальный Брюссель возобновил переговоры с Турцией в 2016 году, когда та согласилась поспособствовать сокращению притока мигрантов в Европу.

Ранее МИД Франции заявил, что серьезной перспективы вступления Украины в ЕС нет.