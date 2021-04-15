В Кремле ответили на сообщения о планах США ввести новые санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах США ввести новые санкции против России.

«Дыма без огня не бывает, возможно, речь идет о каких-то сливах в американских газетах. Дождемся о том, какие решения будут объявлены официально. Мы осуждаем любые такие устремления, считаем их незаконными. Действует принцип взаимности в этом деле, чтобы обеспечить свои интересы», — заявил Песков.

Ранее стало известно, что США планируют выслать российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка, у них будет 30 дней, чтобы покинуть американскую территорию.

До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США собираются ввести санкции в отношении России в ответ на приписываемые Москве попытки вмешательства в выборы и кибератаки с помощью SolarWinds. По словам собеседников агентства, американские власти США также планируют выслать из страны десять российских официальных лиц и дипломатов.

В дальнейшем член Совета Федерации, первый заместитель главы Комитета по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в случае высылки российских дипломатов из Соединенных Штатов, Россия оставляет за собой право на зеркальные действия.