Песков не стал отвечать, говорил ли Байден Путину про санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать, упоминал ли президент США Джо Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным новые санкции.

«Мы не сторонники полного опубликования разговоров без взаимной договоренности», — заявил Песков.

Ранее Песков раскрыл детали разговора Путина и Байдена. По его словам, лидеры государств общались в деловом тоне. По итогам разговора было понятно, что Вашингтон прекрасно может использовать свое влияние на Киев, чтобы произошла деэскалация, подчеркнул представитель российского главы.

Кроме того, Байден предложил Путину провести саммит на нейтральной территории. В ходе разговора президенты обсудили также текущее состояние российско-американских отношений.