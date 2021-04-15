СМИ: Меркель примет участие в переговорах Зеленского и Макрона по видеосвязи

Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует по видеосвязи принять участие в переговорах президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона в пятницу, 16 апреля. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на дипломатические источники.

В пятницу Макрон примет украинского коллегу в Елисейском дворце в Париже.

Согласно информации источника издания, предстоящие переговоры трех лидеров будут в формате «нормандской тройки». Отмечается, что киевские власти уверены в том, что переговоры в таком формате — это свидетельство поддержки Украины со стороны Парижа и Берлина.

Украина и государства Запада в последнее время выражают обеспокоенность в связи с присутствием российских военных у российско-украинской границы. В США заявили об эскалации «российской агрессии» и передвижении российской армии в Крыму и на восточной границе Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя подобные заявления, обратил внимание на то, что российские военные находятся на своей территории, в своей стране, и задался вопросом, что США делают в тысячах километров от своей собственной территории, отметив, что этот вопрос пока остается без ответа.