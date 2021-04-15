Салливан подтвердил, что Байден в четверг объявит меры против России

Советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что глава государства в четверг, 15 апреля, объявит о введении санкций в отношении России. Об этом сообщил корреспондент канала CNN Кэйтлен Коллинс на своей странице в Twitter.

«То, о чем президент Байден объявит сегодня, — это, мы считаем, пропорциональные меры, направленные на защиту американских интересов, включая [ответ на] кибератаки и вмешательство в выборы», — приводит журналист слова Салливана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах США ввести новые санкции против России.

15 апреля стало известно, что США планируют выслать российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка, у них будет 30 дней, чтобы покинуть американскую территорию.

До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США собираются ввести санкции в отношении России в ответ на приписываемые Москве попытки вмешательства в выборы и кибератаки с помощью SolarWinds. По словам собеседников агентства, американские власти США также планируют выслать из страны десять российских официальных лиц и дипломатов.

В дальнейшем член Совета Федерации, первый заместитель главы Комитета по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в случае высылки российских дипломатов из Соединенных Штатов, Россия оставляет за собой право на зеркальные действия.