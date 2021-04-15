Путин призвал уменьшить бессмысленные требования в социальной сфере

Президент России Владимир Путин на совместном заседании Государственного совета и Агентства стратегических инициатив призвал уменьшить бессмысленные требования в социальной сфере, передает РИА «Новости».

«Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила. Избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей», — считает Путин.

Президент утверждает, что бюрократические проволочки не должны превращать ежедневные потребности людей в государственных услугах в пытку.

«Демонтируют коллективы социальных учреждений и демотивирует, демонтирует их в таком профессиональном смысле. Снижает эффективность и качество их труда», — подвел итог Путин.

Кроме того, государственный лидер призвал избавить социальных работников, врачей и преподавателей от «бумажной волокиты», чтобы они прежде всего могли уделять «свое время и внимание людям».

Путин также подчеркнул, что итоги заседания, озвученные предложения и идеи войдут в его послание Федеральному Собранию.

Ранее стало известно, что Путин проведет в четверг, 15 апреля, заседание президиума Госсовета по качеству и доступности госуслуг.