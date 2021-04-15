Советник Байдена заявил, что президент США предупреждал Путина о санкциях

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предупредил российского президента о введении санкций в случае осложнения ситуации на Украине, сообщает CNN.

«Он отметил в разговоре с президентом Путиным, что если Россия на самом деле предпринимает шаги, то США будут работать со своими союзниками, чтобы заставить за это заплатить»

Также Джейк Салливан заявил, что отношения между США и Россией могут ухудшиться, если лидеры стран не проведут в ближайшее время встречу. Однако помощник американского президента по нацбезопасности также отметил, что Байден верит в возможность стабильных отношений с Россией.

«Он верит, что США и Россия могут иметь стабильные и предсказуемые отношения, что есть сферы, где мы можем работать вместе», — сообщил Салливан.

У президента США Джо Байдена и его коллеги из России Владимира Путина в среду, 13 апреля, состоялся телефонный разговор, в котором американская сторона предложила в ближайшее время провести саммит в «третьей стране».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать, говорил ли Байден Путину про санкции.