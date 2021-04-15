Евросоюз выразил солидарность с США по антироссийским санкциям

Европейский союз солидарен с США в вопросе введенных антироссийских санкций. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, пишет РИА «Новости».

«ЕС и государства-члены выражают солидарность с США в связи с последствиями злонамеренных действий в киберпространстве, в частности операции SolarWinds», — отметил Боррель.

Политик подчеркнул, что, по данным США, атака была совершена Россией.

Ранее днем, 15 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Санкции вводятся против 32 российских физических лиц и организаций из-за «вмешательства» России в выборы в США.

Также в партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой США накладывают санкции на восемь физических и юридических лиц, которые связаны с Крымом. Минфин США внес в «черный список» шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

После этого союзники по НАТО поддержали санкции США, введенные против России. В российском МИДе, в свою очередь, предупредили о неотвратимости ответа на американские санкции.