Зеленский считает ситуацию на Донбассе контролируемой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Донбассе контролируемая. Об этом пишет РИА «Новости».

Ситуация на территории Донбасса обострилась в феврале текущего года. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствует большое количество боевой техники и солдат, которое Киев в последнее время стягивает к линии соприкосновения.

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что Киев не планирует наступательных действий в Донбассе и рассчитывает урегулировать ситуацию мирным путем.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.