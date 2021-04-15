Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Зеленский считает ситуацию на Донбассе контролируемой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Донбассе контролируемая. Об этом пишет РИА «Новости».

Ситуация на территории Донбасса обострилась в феврале текущего года. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствует большое количество боевой техники и солдат, которое Киев в последнее время стягивает к линии соприкосновения.

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что Киев не планирует наступательных действий в Донбассе и рассчитывает урегулировать ситуацию мирным путем.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.