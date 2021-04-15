МИД Польши вызвал посла РФ

МИД Польши вызвал посла России в республике Сергея Андреева. Об этом сообщил официальный представитель дипмиссии Владимир Александров, пишет РИА «Новости».

«Посла сегодня действительно вызывали в МИД», — сказал Александров.

Он не стал называть причины.

В то же время агентство РАР, ссылаясь на дипломатические источники, утверждает, что «вызов связан среди прочего с введением США новых санкций против России». Второй причиной называется обострение ситуации на востоке Украины.

Ранее США обещали ответить на кибератаку и другие действия, к которым причастна Россия. После этого президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России.

Санкции вводятся против 32 российских физических лиц и организаций из-за «вмешательства» России в выборы в США. Также в партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой США накладывают санкции на восемь физических и юридических лиц, которые связаны с Крымом. Минфин США внес в «черный список» шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.