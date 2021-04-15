Россия вышлет трех польских дипломатов

Россия объявит «персона нон грата» трех польских дипломатов в ответ на аналогичные действия Варшавы в отношении трех российских дипломатов. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, пишет «Интерфакс».

«Вышлем (трех польских дипломатов в ответ)», — заявил парламентарий.

Ранее стало известно, что Польша высылает трех дипломатов РФ.

Посол РФ также был вызван в польский МИД. Как отмечается в сообщении, послу России в Польше была передана нота с информацией о признании трех сотрудников посольства в Варшаве персонами нон грата. Основанием власти назвали нарушение ими «условий дипломатического статуса», а также «действия во вред Республике Польша».

15 апреля стало известно, что США планируют выслать 10 российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка, у них будет 30 дней, чтобы покинуть американскую территорию.