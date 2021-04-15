Разведка США больше не уверена в обвинениях РФ в поощрении атак талибов на военных США

Высокопоставленный чиновник в администрации США заявил, что разведка США не до конца уверена в приписываемой России причастности к выплатам вознаграждений боевикам в Афганистане за убийства американских солдат, пишет Axios.

По его словам, разведка имеет «низкую или умеренную» степень уверенности в том, что Россия производила такие платежи. Это связано со сложностями оперативной обстановки в Афганистане, отметил источник.

Ранее Госдеп обвинил Россию в ухудшении отношений с США. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс перечислил претензии США к РФ. Среди них оказались обвинения в «хакерских атаках» в период американских президентских выборов в 2016 и 2020 годах, а также в предоставлении «наград талибам (организация запрещена в России)» за убийство американских солдат в Афганистане.

Российская сторона ранее категорически отвергала предположения о возможной причастности к выплате вознаграждений афганским боевикам.