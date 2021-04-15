Зеленский убежден, что «настал момент» пригласить Украину в НАТО и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что для Брюсселя «настал момент» пригласить Украину в НАТО и ЕС. Об этом политик заявил в интервью Le Figaro.

«Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО», — сказал Зеленский.

Политик отметил, что «настал момент перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО». Он выразил мнению, что если Евросоюз считает Киев членом европейской семьи, то и действовать он должен соответствующее, то есть пора перейти от разговоров к решению.

Также Зеленский выразил сожалению, что у его французского коллеги Эммануэля Макрона отношения с российским лидером Владимиром Путиным лучше, чем с ним.

«И это происходит в тот момент, когда Украина особо нуждается в европейской поддержке», — заключил Зеленский.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Запад должен помочь Украине вернуть в свое распоряжение ядерное оружие. Позже также он написал, что Украина нуждается в военной поддержке Германии, а также в скорейшем вступлении в НАТО.