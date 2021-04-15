Псаки заявила, что РФ должна объяснить ситуацию с выплатами боевикам в Афганистане

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга ответила на вопрос, сожалеет ли президент США Джо Байден о нападках на своего предшественника Дональда Трампа, в связи с информацией о том, что разведка США больше не уверена в обвинениях РФ в поощрении атак талибов (организация запрещена в России) на военных США.

По словам Псаки, американская сторона полагает, что Москва должна объяснить Вашингтону утверждения о приписываемой РФ причастности к выплатам

Псаки отметила, что «сообщения об этом уже достаточное основание для беспокойства».

Ранее высокопоставленный чиновник в администрации США заявил, что разведка США не до конца уверена в приписываемой России причастности к выплатам вознаграждений боевикам в Афганистане за убийства американских солдат.

Госдеп обвинил Россию в ухудшении отношений с США. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс перечислил претензии США к РФ. Среди них оказались обвинения в «хакерских атаках» в период американских президентских выборов в 2016 и 2020 годах, а также в предоставлении «наград талибам (организация запрещена в России)» за убийство американских солдат в Афганистане.

Российская сторона ранее категорически отвергала предположения о возможной причастности к выплате вознаграждений афганским боевикам.