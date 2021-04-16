Байден: настало время для деэскалации в отношениях с Россией

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил за снижение напряженности в российско-американских отношениях. Об этом он заявил в ходе выступления по вопросам, связанным с Россией. Трансляцию ведет Белый дом.

«Сейчас настало время для деэскалации [в отношениях США и России]. Путь вперед лежит через вдумчивый диалог и дипломатический процесс. США готовы конструктивно двигаться в сторону этого процесса. Моя основная мысль заключается в том, что в интересах США работать вместе с Россией, мы должны и мы будем [сотрудничать]», — отметил американский лидер.

При этом Байден добавил, что в случае, если действия России будут направлены против интересов США, американская сторона «ответит».

13 апреля президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели телефонный разговор. Главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе стремление стран продолжить диалог о стратегической стабильности.

В ходе переговоров Байден предложил российскому коллеге провести встречу в нейтральной стране.

15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.