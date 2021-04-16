Верховный суд Бразилии поддержал отмену приговоров экс-президенту Луле да Силве

Верховный суд Бразилии большинством голосов поддержал отмену обвинительных приговоров бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве, сообщает Reuters.

Решение суда стало ответом на апелляцию генеральной прокуратуры Бразилии, которая потребовала отменить решение судьи Эдисона Фачина об аннулировании приговоров экс-главе государства.

Отмена приговоров дает Луису Инасиу Луле да Силве право вновь баллотироваться на пост президента на предстоящих выборах в 2022 году.

Ранее судья Верховного суда Эдисон Фачин отменил обвинительные приговоры бывшему президенту Луису Инасиу Луле да Силве, который возглавлял страну с 2003 по 2011 год. В 2017 году он был признан виновным в коррупции и отмывании денег. В тюрьме политик провел полтора года.

Судья Фачин постановил, что дело в отношении Лулы да Силвы не входило в компетенцию судьи Сержио Моро, который вынес обвинительные приговоры.