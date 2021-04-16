Байден оговорился в фамилии Путина

Президент США Джо Байден во время выступления с речью по вопросам, связанным с Россией, оговорился в фамилии российского лидера Владимира Путина. Запись опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Я также ясно дал понять президенту Клутину… Путину, что Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в своей поддержке союзников и партнеров в Европе», – заявил американский лидер.

Кроме того, Байден в ходе выступления чуть не перепутал слова «эскалация» и «вакцинация».

«Соединенные Штаты не стремятся к запуску цикла вакци… эскалации и конфликта с Россией», – заверил глава государства.

Американский лидер неоднократно допускал оплошности в своей речи. Так, в ноябре минувшего года во время выступления перед сторонниками он назвал свою внучку именем погибшего сына Бо Байдена, а в декабре ошибочно назвал Камалу Харрис «избранным президентом». Похожу оговорку он допустил также в марте 2021 года, когда назвал Харрис президентом страны.

9 марта Байден, вероятно, забыл имя министра обороны США Ллойда Остина, назвав его «парень вон там, который управляет этим подразделением».