В МИД КНР назвали санкции США против России «однобокими мерами гегемона»

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал введенные Соединенными Штатами санкции против России проявлением гегемонии. Об этом сообщает ТАСС.

«Новые санкции США против России — однобокие меры гегемона, против которых выступает все мировое сообщество», — подчеркнул дипломат на регулярном брифинге в пятницу, 16 апреля.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

В дальнейшем российский МИД вызвал посла США в стране Джона Салливана и объявил ему, что в ближайшее время Москва представит серию ответных мер на введенные Вашингтоном санкции.