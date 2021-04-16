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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

В Кремле подтвердили будущую встречу Путина и Лукашенко

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча с участием главы государства Владимиром Путиным и белорусским коллегой Александром Лукашенко действительно состоится. В настоящий момент продолжаются подготовки к визиту президента Белоруссии.

«Запланирована, готовится во второй половине дня. Лукашенко прибудет с рабочим визитом. Это не связано с посланием», — ответил Песков.

До этого о приезде в Москву сообщил Александр Лукашенко. Он добавил, что переговоры с главой Российской Федерации могут пройти 22 апреля. Окончательная дата встречи в настоящий момент официально не подтверждена.

Кроме того, у Путина и Лукашенко недавно был телефонный разговор. Во время него президенты затронули вопрос урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Помимо этого, Путин заявлял, что развитие всего комплекса отношений РФ и Белоруссии продолжится.

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