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Дебора Броннерт Дебора Броннерт

Посол Британии покинула МИД, отказавшись от комментариев

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Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт покинула здание МИД РФ, отказавшись от комментариев, сообщает РИА «Новости».

Агентство уточняет, что дипломат находилась в российском министерстве иностранных дел чуть меньше часа.

Ранее стало известно, что Броннерт прибыла в МИД России на фоне вызова посла РФ Андрея Келина в Форин-офис.

Сообщалось, что Келина обвинили во «враждебной линии поведения Москвы». Причиной вызова также стало введение США новых санкций против России и обострение ситуации на востоке Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее цепной реакцией стран НАТО в поддержку санкций США.

15 апреля США ввели новые санкции против России. Под действие ограничений попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают американским финучреждениям покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.

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