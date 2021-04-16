Зеленский прилетел во Францию

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой прибыл в Париж для встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном в пятницу, 16 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Самолет с Зеленскими только прибыл во Францию. Зеленский придерживал супругу за руку до самой последней ступеньки трапа. Первая леди Украины надела белый костюм с баской, президент отдал предпочтение черному костюму с галстуком.

Украинского лидера встретили представители Макрона, сам президент Франции будет ожидать коллегу, предположительно, в Елисейском дворце. После того, как Зеленская спустилась с трапа самолета, ей вручили букет цветов.

После церемонии приветствия чета села в автомобиль и направилась к Макрону.

Предполагается, что Макрон и Зеленский посвятят двусторонней беседе примерно полтора часа. В дальнейшем к французскому и украинскому лидерам в формате видеоконференции подключится канцлер ФРГ Ангела Меркель.