Источник оценил вероятность вхождения Украины в Евросоюз

Вопрос о вхождении Украины в Евросоюз сейчас не обсуждается. Об этом сообщил высокопоставленный источник в Евросоюзе, пишет РИА «Новости».

«Украина — европейская страна, и как европейская страна имеет возможность присоединиться к ЕС, но сейчас это не стоит в повестке», — сказал собеседник.

Он добавил, что в настоящий момент стороны работают над соглашением об ассоциации ЕС и Украины. По его словам, у договора есть огромный потенциал для развития украинской экономической системы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Брюсселя «настал момент» пригласить Украину в НАТО и ЕС.

Он выразил мнение, что если Евросоюз считает Киев членом европейской семьи, то и действовать он должен соответствующее, то есть пора перейти от разговоров к решению.

Также Зеленский выразил сожалению, что у его французского коллеги Эммануэля Макрона отношения с российским лидером Владимиром Путиным лучше, чем с ним.