В Кремле не стали комментировать запрос Зеленского о разговоре с Путиным

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отказался комментировать запрос президента Украины Владимира Зеленского, в котором он заявил, что хотел бы устроить телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я оставляю без комментариев это. В постоянном контакте находятся политсоветники и помощники глав государств, поэтому оперативные вопросы они имеют возможность обсуждать регулярно», — сказал Песков, отвечая на просьбу «Газеты.Ru» подтвердить или опровергнуть запрос украинского лидера.

16 апреля Зеленский заявил, что хотел поговорить по телефону с российским президентом и обсудить обострение конфликта в Донбассе.

До этого пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что Киев направил запрос на проведение переговоров главы государства с президентом Российской Федерации.