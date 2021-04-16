В Европарламенте выступили за новые санкции против РФ

Крупнейшая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕРР) выступила за введение новых санкций против России вслед за США. Об этом сообщил представитель фракции, пишет РИА «Новости».

«Группа ЕРР и раньше призывала и сейчас поддерживает приятие эффективных санкций, в том числе в отношении незаконных активов российских олигархов в Европе, в ответ на обращение с Алексеем Навальным и все более агрессивное поведение России», — сказал представитель.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

В дальнейшем российский МИД вызвал посла США в стране Джона Салливана и объявил ему, что в ближайшее время Москва представит серию ответных мер на введенные Вашингтоном санкции.