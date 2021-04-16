Зеленский поддержал идею встречи Путина и Байдена

Идея встречи президентов России и США Джо Байдена и Владимира Путина является правильной, своевременной. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, которое транслировалось на странице его офиса в Facebook.

Он отметил, что данная встреча «очень важна».

«В любом вопросе, когда есть такой диалог, как говорят, пушки молчат. Поэтому мне кажется, это могло бы решить некоторые вопросы, потому что диалог между этими странами, мне кажется, должен быть», — сказал Зеленский.

Украинский лидер также подчеркнул, что «иногда, когда такие великие государства» не общаются, «страдают другие».

Ранее Байден в телефонном разговоре предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу.

В результате этого разговора главы государств обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.

В ходе разговора российский лидер рассказал о базирующихся на минском «Комплексе мер» подходах к политическому урегулированию. Также глава Белого дома подтвердил приглашение Путина принять участие в Климатическом саммите 23 апреля.