Захарова прокомментировала слова Зеленского о «Северном потоке — 2»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на странице в Facebook прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего строительство газопровода «Северный поток — 2» энергетической войной.

«Нет. Энергетическая война — это энергоблокада Крыма», — подчеркнула она.

Также дипломат напомнила украинскому лидеру, что в октябре 2015 года крымско-татарскими и украинскими активистами были повреждены опоры линий электропередачи, которые связывали полуостров с Украиной, а в ноябре этого же года неизвестными были взорваны опоры четырех ЛЭП, из-за чего были полностью прекращены поставки электроэнергии в Крым и часть территории Украины прилегающей к нему.

«В сочетании с водной блокадой и блокадой железнодорожного сообщения это уже получается не просто энергетическая война, а энергетическая война, результатом которой мог быть геноцид», — добавила она.

Кроме того, она отметила, что в РФ ответили на энергетическую войну, которую развязали против жителей полуострова, строительством инфраструктуры, которая необходима для жизнеобеспечения Крыма.

Также Захарова подчеркнула, что на попытки Украины устроить транспортную блокаду полуострова Россия ответила тем, что в рекордные сроки построила мост через Керченский пролив.

«Вот это все и есть энергетическая война киевского режима, решительный и мирный ответ на которую дала Россия. А проект «Северный поток — 2» — это бизнес, цивилизованный и выгодный», — заявила она.

Ранее президент Украины отметил, что продолжение строительства российского газопровода «Северный поток — 2» можно рассматривать как энергетическую войну.