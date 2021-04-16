Россия вышлет 10 американских дипломатов

Москва вышлет 10 дипломатов США в ответ на аналогичные действия Вашингтона, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

«Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в Российской Федерации покинуть нашу страну», — указал Лавров.

Кроме того, Лавров заявил, что РФ опубликует имена восьми американских чиновников, внесенных Москвой в санкционный список.

По словам главы МИД, РФ прекращает практику бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России.

15 апреля Соединенные Штаты объявили о высылке 10 российских дипломатов.

Кроме этого США ввели санкции против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Также Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.